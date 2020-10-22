19:20 22 Октября 2020Экономика
Путин указал на несамостоятельность ЕС в отношении "Северного потока — 2"
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-конференции дискуссионного клуба "Валдай" сделал заявление касательно проекта "Северный поток — 2".
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-конференции дискуссионного клуба "Валдай" сделал заявление касательно проекта "Северный поток — 2".
Лидер России обвинил Евросоюз в проявлении нерешительности по отношению к строительству газопровода "СП-2".
"Европа никак не может проявить элементарную самостоятельность и суверенитет", — указывает Путин на неопределенность лидеров ЕС.