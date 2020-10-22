Путин указал на несамостоятельность ЕС в отношении "Северного потока — 2"

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-конференции дискуссионного клуба "Валдай" сделал заявление касательно проекта "Северный поток — 2".

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-конференции дискуссионного клуба "Валдай" сделал заявление касательно проекта "Северный поток — 2".

Лидер России обвинил Евросоюз в проявлении нерешительности по отношению к строительству газопровода "СП-2".