Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:20   22 Октября 2020
Экономика

Путин указал на несамостоятельность ЕС в отношении "Северного потока — 2"

Путин указал на несамостоятельность ЕС в отношении "Северного потока — 2"

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-конференции дискуссионного клуба "Валдай" сделал заявление касательно проекта "Северный поток — 2".

Лидер России обвинил Евросоюз в проявлении нерешительности по отношению к строительству газопровода "СП-2".

"Европа никак не может проявить элементарную самостоятельность и суверенитет", — указывает Путин на неопределенность лидеров ЕС.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#евросоюз #путин #"СП-2"

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров