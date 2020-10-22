Назван способ побороть стресс и депрессию в осенний период

Стресс и депрессию осенью можно побороть с помощью прогулок быстрым шагом, которые позволят привести в порядок мысли и отвлечься от переживаний. Об этом сообщила член Федерации психологов образования России Юлия Челышева, передает АГН "Москва".

Стресс и депрессию осенью можно побороть с помощью прогулок быстрым шагом, которые позволят привести в порядок мысли и отвлечься от переживаний. Об этом сообщила член Федерации психологов образования России Юлия Челышева, передает АГН "Москва".

Медленная ходьба, по словам специалиста, приводит человека в состояние уныния и обыденности, поскольку он начинает много думать, рассуждать и переживать. Таким образом создается психологическое напряжение, которое оказывает еще большее влияние.

Однако быстрый шаг во время прогулки не дает человеку задуматься о жизненных трудностях и проблемах. При физической активности, наоборот, быстрее получается найти решение в сложных ситуациях, поскольку мысли начинают структурироваться, а психика — расслабляться.