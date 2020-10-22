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19:14   22 Октября 2020
Политика

Путин: Россия никогда не злоупотребляла трениями между государствами

Путин: Россия никогда не злоупотребляла трениями между государствами

Россия никогда не использовала в своих целях разногласия между разными государствами. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Трения между государствами не использовались Россией в своих целях, в том числе с членами НАТО, отметил российский лидер Владимир Путин. Глава государства отвечал на вопрос, возможно ли сближение между Россией и Европой на фоне разногласий с Турцией.

Путин отметил, что Турция и Франция не нуждаются в российском посредничестве в решении противоречий.

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