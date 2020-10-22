Серуканов анонсировал версии западных СМИ о "тройном отравлении" Навального

The New York Times и Guardian одновременно выпустили статьи об инциденте с блогером Алексеем Навальным. Экс-юрист ФБК (признан иноагентом) Виталий Серуканов указал на противоречия в материалах, передает издание Nation News.

The New York Times и Guardian одновременно выпустили статьи об инциденте с блогером Алексеем Навальным. Экс-юрист ФБК (признан иноагентом) Виталий Серуканов указал на противоречия в материалах, передает издание Nation News.

Публикации об "отравлении" Навального обсудили на стриме RT "Прекрасная Россия бу-бу-бу". Блогер дает интервью преимущественно западным изданиям, которые запутались в версиях об "отравлении" основателя так называемого "Фонда борьбы с коррупцией".

The New York Times выпустило материал о "двойном отравлении" Навального. По версии СМИ, блогера якобы отравили "Новичком" через бутылку с водой и чай. Издание Guardian считает, что в инциденте с основателем ФБК якобы замешаны сотрудники ФСБ, которые не собирались его убивать. Навального хотели лишь "запугать", чтобы тот покинул Россию, полагают во втором издании.

Ведущий стрима Митя Леонтьев заявил о противоречивости версий СМИ. Невозможно представить, что Навального отравили дважды без намерения убить. Не исключено, что вскоре появится версия о "тройном" отравлении, добавил Серуканов.

"Люди просто пытаются решить нерешаемое уравнение, постоянно вводя какие-то новые символы, но это вызывает смех, иронию", — заявил Серуканов.

История с Навальным со временем может быть преобразована в водевиль, с которым актеры будут успешно гастролировать по Соединенным Штатам, резюмировал Серуканов.