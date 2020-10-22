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19:04   22 Октября 2020
Политика

Путин заявил о равнозначности Армении и Азербайджана для России

Путин заявил о равнозначности Армении и Азербайджана для России

Президент России Владимир Путин прокомментировал вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе.

Российский лидер рассказал, что у РФ всегда были особые связи не только с Арменией, но и с Азербайджаном. По словам президента, и Армения, и Азербайджан всегда были для России равноценными партнерами. Путин выразил сожаление, что на данный момент в зоне карабахского конфликта гибнет население.

Конфликт в Нагорном Карабахе резко обострился в конце сентября текущего года. Позже сторонам удалось согласовать мирный договор о полном прекращении огня в регионе в ходе трехсторонней встречи в Москве. Однако менее чем через сутки Баку и Ереван начали обвинять друг друга в нарушении режима тишины.

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#путин #конфликт #карабах

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