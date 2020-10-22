Юрист раскритиковал идею Миронова о «кредитной амнистии» для россиян

Эксперт в области банкротства Дмитрий Кваша счел идею лидера партии «Справедливой Россия» Сергея Миронова провести «кредитную амнистиию» несправедливой.

Эксперт в области банкротства Дмитрий Кваша раскритиковал идею лидера партии «Справедливой Россия» Сергея Миронова провести «кредитную амнистиию» для россиян. В онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» юрист счел списание долгов перед микрофинансовыми организациями (МФО) несправедливым.

«Вопрос к Миронову, за чей счет банкет? У государства, как известно, нет своих денег. Там все деньги наши. И оплачивать государство будет деньгами из нашего кармана», — сказал гость эфира.

По мнению Кваши, россияне сознательно идут на микрокредитование. Эксперт напомнил, что с плохой кредитной историей банки займы больше не дают, поэтому многие и идут в МФО. Во время пандемии за деньгами в такие организации обратился каждый третий россиянин.

«В микрокредитные организации идут за займами до 20 тысяч рублей. К сожалению, МФО нужны, чтобы люди попросту выживали, дотягивали до зарплаты или до пенсии. Махать шашкой и говорить "ах они негодяи, такой процент ставят" не совсем верно. Они и ставят такой процент, потому что у них очень большой процент невозврата. Банки им не одобрили лбдям кредиты, а МФО перекладывают зону ответственности», — говорит эксперт.

Гость эфира считает, что в России нужно бороться с экономической безграмотностью, из-за которой население страны закредитовано. По словам Кваши, многие при заеме даже не считают проценты, которые им придется возвращать. Для помощи должниками государство несколько лет назад ввело закон о банкротстве физических лиц.

С начала сентября в стране действует упрощенный порядок банкротства — гражданин может быть признан банкротом во внесудебном порядке. Им можно воспользоваться в случае, если размер обязательств составляет от 50 до 500 тысяч рублей. Как отметил эксперт, банкротство налагает ответственность, в отличие от кредитной амнистии.

«Кредитная амнистия —это мы вообще забываем , что вы должник, куролестье дальше. А после процедуры банкроства человек три года не может заниматься бизнесом, заниматься руководящие посты в компаниях, в документа должен указывать, что проходил процедуру банкроства. Он должен побегать, пособирать все документы. Это не так просто», — объяснил юрист.

Поведение микрофинансовых организации в отношении должников дискредитирует их в крайней степени, уверен Кваша. Поведение сотрудников МФО должно жестко контролироваться правоохранительныим органами, а каждую жалобу о некорректном поведении коллекторов необходимо рассматривать.

«Моего клиента два раза увозили в лес. 90-е возвращаются. Органы полиции должны проводить частые проверки и держать "распоясавшихся" коллекторов», — резюмировал Кваша.

Ранее Русского Экономического Общества имени С.Ф. Шарапова, профессор Валентин Катасонов поддержал идею «кредитной амнистии», однако добавил, что только ей ограничивать помощь россиянам в трудное время не стоит. По словам эксперта, долговая модель экономики может привести государство к определенным достижениям, но в долгосрочной перспективе такая модель ненадежна.