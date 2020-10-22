Путин прокомментировал дискуссию о сокращении оборонного бюджета

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии планов по сокращению оборонного бюджета.

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии планов по сокращению оборонного бюджета.

Об этом глава государства заявил в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Это дискуссии правительственных ведомств между собой. При принятии окончательного решения, я буду исходить из ситуации в экономике. В практическом плане это не обсуждается", — пояснил глава государства.

Он также добавил, что Министерство финансов РФ регулярно выступает с требованиями оптимизировать расходы в какой-либо сфере.