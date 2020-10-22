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18:46   22 Октября 2020
Политика

Путин прокомментировал дискуссию о сокращении оборонного бюджета

Путин прокомментировал дискуссию о сокращении оборонного бюджета

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии планов по сокращению оборонного бюджета.

Об этом глава государства заявил в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Это дискуссии правительственных ведомств между собой. При принятии окончательного решения, я буду исходить из ситуации в экономике. В практическом плане это не обсуждается", — пояснил глава государства.

Он также добавил, что Министерство финансов РФ регулярно выступает с требованиями оптимизировать расходы в какой-либо сфере.

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#россия #путин

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