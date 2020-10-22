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18:42   22 Октября 2020
Общество

Отсутствие запахов может быть связано не только с COVID-19

Отсутствие запахов может быть связано не только с COVID-19

Отсутствие обоняния может быть как симптомом гриппа, так и симптомом COVID-19. Об этом сообщает "Экономика сегодня".

Несмотря на общие свойства симптомов, между ними есть характерная разница, рассказал российский врач-педиатр высшей категории Евгений Комаровский. При коронавирусной инфекции человек не страдает от насморка.

"При гриппе тоже часто пропадает обоняние, но это случается по другим причинам нос заложен, куча соплей, отек слизистой и отек клеток, чувствительных к запахам", — заявил эксперт.

Пациент с COVID-19 теряет обоняние не навсегда, подчеркнул врач. Ощущение запахов может возвращаться к человеку до трех недель.

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#запахи #коронавирус #сиптомы

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