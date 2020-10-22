Отсутствие запахов может быть связано не только с COVID-19

Отсутствие обоняния может быть как симптомом гриппа, так и симптомом COVID-19. Об этом сообщает "Экономика сегодня".

Отсутствие обоняния может быть как симптомом гриппа, так и симптомом COVID-19. Об этом сообщает "Экономика сегодня".

Несмотря на общие свойства симптомов, между ними есть характерная разница, рассказал российский врач-педиатр высшей категории Евгений Комаровский. При коронавирусной инфекции человек не страдает от насморка.

"При гриппе тоже часто пропадает обоняние, но это случается по другим причинам — нос заложен, куча соплей, отек слизистой и отек клеток, чувствительных к запахам", — заявил эксперт.

Пациент с COVID-19 теряет обоняние не навсегда, подчеркнул врач. Ощущение запахов может возвращаться к человеку до трех недель.