«Супер-Панцири» сделают корабли РФ неуязвимыми для ударов с воздуха

Малые военные корабли российского Военно-Морского флота, получив на вооружение новейший зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Панцирь-М», станут практически неуязвимыми для воздушной атаки.

Малые военные корабли российского Военно-Морского флота, получив на вооружение новейший зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Панцирь-М», станут практически неуязвимыми для воздушной атаки.

Такое мнение в беседе с изданием «Известия» высказал военный историк Дмитрий Болтенков, комментируя сообщения Министерства обороны о том, что «Супер-Панцирь» успешно сдал боевой экзамен.

По данным оборонного ведомства, зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-М» для прохождения экзамена был установлен на борту малого ракетного корабля «Одинцово» и успешно отразил массированную авиационную атаку, а также залп крылатых ракет.

Результаты экзамена, который прошел в начале октября, обрабатывались в течение нескольких дней.

«В ходе теста мишени имитировали массированный налет авиации, а также удар по МРК «Одинцово» противокорабельными крылатыми ракетами. Зенитный комплекс успешно поразил цели на большой дальности, потом на средней и вблизи добил «противника» пушками, — сообщили в Минобороны. — Анализ результатов боевых стрельб показал, что ЗРАК полностью справился с экзаменом».

Комментируя это сообщение, военный историк Дмитрий Болтенков отметил, что ракетный катер «Одинцово» стал первым кораблем, на борту которого был установлен «Супер-Панцирь». При эксплуатации подобных вооружений на море, по его словам, нудно учитывать множество дополнительных факторов, таких как волнение воды, например.

«Это требует другой аппаратуры. Успешные боевые стрельбы открывают дорогу к серийному производству комплекса «Панцирь-М» и их установке на другие корабли», — добавил эксперт.

По его словам, установка ЗРАК «Панцирь-М» на борту малых кораблей ВМФ России сделает их практически неуязвимыми для ударов с воздуха.

Как отмечают «Известия», ракетный корабль «Одинцово» с зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М» пополнит состав Первого гвардейского дивизиона 36-й бригады Балтийского флота России, размещенного на военно-морской базе Балтийск в Калининградской области.