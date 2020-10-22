Народную артистку Ирину Скобцеву похоронили в Москве

Народную артистку РСФСР Ирину Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, передает ТАСС.

Народную артистку РСФСР Ирину Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, передает ТАСС.

Скобцева умерла 20 октября на 94-м году жизни. Проводить актрису в последний путь пришли члены ее семьи — режиссер Федор Бондарчук, актер Константин Крюков. Также на похоронах был замечен артист Сергей Гармаш и режиссер Алексей Учитель. Всего на прощальной церемонии присутствовали около ста человек.

Скобцева была не просто "снежной королевой", а разноплановой актрисой, заявил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Наибольшую известность артистке принесли роли в фильмах "Я шагаю по Москве" и "Зигзаг удачи".