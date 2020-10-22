Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:26   22 Октября 2020
Общество

Народную артистку Ирину Скобцеву похоронили в Москве

Народную артистку Ирину Скобцеву похоронили в Москве

Народную артистку РСФСР Ирину Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, передает ТАСС.

Скобцева умерла 20 октября на 94-м году жизни. Проводить актрису в последний путь пришли члены ее семьи — режиссер Федор Бондарчук, актер Константин Крюков. Также на похоронах был замечен артист Сергей Гармаш и режиссер Алексей Учитель. Всего на прощальной церемонии присутствовали около ста человек.

Скобцева была не просто "снежной королевой", а разноплановой актрисой, заявил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Наибольшую известность артистке принесли роли в фильмах "Я шагаю по Москве" и "Зигзаг удачи".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#москва #похороны #скобцева

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров