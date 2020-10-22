Захарова заявила, что США отгородились от мира "санкционной завесой"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США пытаются отгородиться от мира "санкционной завесой". Информацию об этом передает РИА Новости.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США пытаются отгородиться от мира "санкционной завесой". Информацию об этом передает РИА Новости.

Нападки и угрозы со стороны Вашингтона в адрес различных стран и международных организаций стали привычным делом, отметила Захарова. Соединенные Штаты ставят свои иранофобские настроения выше международного права и решений Совета Безопасности, добавила она.

Россия убеждена, что мировое сообщество не даст Вашингтону подменить международное право своими политическими установками, сказала представитель российского дипломатического ведомства. По ее словам, США хотят отгородиться от всего мира "санкционной завесой", и это их дело.