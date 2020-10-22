Россиянам рассказали, кого могут освободить от оплаты ЖКХ

Российское правительство вполне может обеспечить частичную отмену оплаты коммунальных услуг. Кого из российских граждан касается эта инициатива, рассказали NEWS.ru.

Российское правительство вполне может обеспечить частичную отмену оплаты коммунальных услуг. Кого из российских граждан касается эта инициатива, рассказали NEWS.ru.

Семьям с определенным уровнем дохода государство может обеспечить отмену некоторых обязательств. Это касается жилищно-коммунальных услуг. Общероссийский народный фронт предложил ввести такую меру для российских семей, чей доход ниже уровня прожиточного минимума.

"Цена вопроса — 140 млрд рублей в год", — заявили представители ОНФ.

Компенсировать эти расходы вполне способен бюджет страны. Мера позволит поддержать малоимущих россиян, идея уже предложена главе кабмина Михаилу Мишустину. Инициатива одобрена в Общественном совете при Минстрое и в Государственной думе.

Эксперты подтверждают наличие необходимых для осуществления предложения ОНФ резервов. Отмечена необходимость внимательного выбора адресатов поддержки: отмена оплаты услуг ЖКХ должна быть предоставлена действительно нуждающимся в финансовой помощи, а не "слепым методом" распределена по конкретным социальным группам, заявляет исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.