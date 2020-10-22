Россиянам рассказали, кого могут освободить от оплаты ЖКХ
Российское правительство вполне может обеспечить частичную отмену оплаты коммунальных услуг. Кого из российских граждан касается эта инициатива, рассказали NEWS.ru.
Семьям с определенным уровнем дохода государство может обеспечить отмену некоторых обязательств. Это касается жилищно-коммунальных услуг. Общероссийский народный фронт предложил ввести такую меру для российских семей, чей доход ниже уровня прожиточного минимума.
"Цена вопроса — 140 млрд рублей в год", — заявили представители ОНФ.
Компенсировать эти расходы вполне способен бюджет страны. Мера позволит поддержать малоимущих россиян, идея уже предложена главе кабмина Михаилу Мишустину. Инициатива одобрена в Общественном совете при Минстрое и в Государственной думе.
Эксперты подтверждают наличие необходимых для осуществления предложения ОНФ резервов. Отмечена необходимость внимательного выбора адресатов поддержки: отмена оплаты услуг ЖКХ должна быть предоставлена действительно нуждающимся в финансовой помощи, а не "слепым методом" распределена по конкретным социальным группам, заявляет исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.