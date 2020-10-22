Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:04   22 Октября 2020
Общество

Путин назвал "вассалами" руководителей несамостоятельных государств

Путин назвал "вассалами" руководителей несамостоятельных государств

Руководителей несамостоятельных государств можно считать "вассалами", а за них, как правило, "все решает господин". Об этом заявил российский президент Владимир Путин на форуме "Валдай".

"Завозные" модели демократии глава РФ считает фикцией без содержания. В них отсутствует даже подобие суверенитета, подчеркнул президент.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #путин #суверенитет

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров