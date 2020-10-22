18:04 22 Октября 2020Общество
Путин назвал "вассалами" руководителей несамостоятельных государств
Руководителей несамостоятельных государств можно считать "вассалами", а за них, как правило, "все решает господин". Об этом заявил российский президент Владимир Путин на форуме "Валдай".
Руководителей несамостоятельных государств можно считать "вассалами", а за них, как правило, "все решает господин". Об этом заявил российский президент Владимир Путин на форуме "Валдай".
"Завозные" модели демократии глава РФ считает фикцией без содержания. В них отсутствует даже подобие суверенитета, подчеркнул президент.