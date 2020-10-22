Конференция по возвращению беженцев в САР пройдет в Дамаске 11–12 ноября

Страны астанинской "тройки" Россия, Иран и Турция инициировали проведение в Дамаске конференции по возвращению беженцев в Сирию. Как сообщает Федеральное агентство новостей, конференция пройдет в Дамаске 11 и 12 ноября.

Страны астанинской "тройки" Россия, Иран и Турция инициировали проведение в Дамаске конференции по возвращению беженцев в Сирию. Как сообщает Федеральное агентство новостей, конференция пройдет в Дамаске 11 и 12 ноября.

Война с терроризмом в Сирийской Арабской Республике породила волну беженцев, которая внесла вклад в кризис беженцев в Европе. Всего с начала войны из страны уехали семь миллионов человек, из которых три миллиона осели в Турции, став бременем для бюджета. После разгрома основных сил террористов и восстановления мирной жизни в Сирии появляются все условия для возвращения беженцев.

Организаторы конференции пригласили поучаствовать в мероприятии представителей ООН и Евросоюза. Европейские страны страдают от наплыва беженцев, но руководство ЕС недостаточно информировано о том, что делает правительство Сирии для обустройства возвращающихся на родину сирийцев. Все это они смогут узнать на конференции, как и то, чем они могут помочь беженцам в возвращении домой.