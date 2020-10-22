Пенсии проиндексируют на полторы тысячи рублей в 2021 году — Миронов

Председатель «Справедливой России» обозначил пенсионные и кредитные планы партии.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов объяснил, почему партия выступает за индексацию пенсий работающим пенсионерам и продвигает кредитную амнистию.

«Лед тронулся. Совсем недавно на все наши предложения было категорическое нет. 1 июля на голосовании люди одобрили обязательную индексацию пенсий пенсионерам не реже раза в год. Президент отреагировал положительно», — сказал руководитель СР.

Идея «Справедливой России» — вернуть недополученные за четыре года деньги и начать ежегодную индексацию с 2021 года, продолжил Миронов, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Если мы говорим про индексацию пенсии, то с учетом среднего размера пенсии, конечно, мы считаем минимум полторы тысячи рублей это должна быть индексация как минимальная. Речь идет о ежемесячной пенсии. Абсолютно убежден, что это решение мы примем осенью, чтобы уже в бюджет 2021 года заложить необходимые деньги на такую индексацию», — добавил руководитель СР.

В четверг, 22 октября, депутаты ГД поддержали продление заморозки накопительной части пенсии до 2023 года. Миронов назвал это неправильным решением правительства.

«Накопительная пенсия — полный бред и обман людей. Вот это замораживание накопительной части пенсии, чтобы людям ничего не давать, хотя и давать нечего, ничего там не накопилось. Давно все инфляция съела. Это была очень большая ошибка изначально. Мы всегда голосуем против, потому что это обман», — подчеркнул председатель «Справедливой России».

Рассуждая о кредитной амнистии, Миронов отметил, что россияне задолжали 20 трлн рублей. Сумма токсичных кредитов, которые уже точно не вернут, 1,6 трлн рублей.

«Мы предлагали еще в 2016 году создать специальную структуру, государственный банк, который будет заниматься только кредитами граждан. Все долги перед всеми банками передаются поэтапно в этот банк. Далее банк работает с каждым заемщиком», — объяснил лидер СР.

Ничего не разрешится, если просто ждать, продолжил Миронов.

«В 2010 году по инициативе Дмитрия Медведева были введены микрофинансовые организации. До этого их не было. Вроде, благая была идея, но люди видят 2% и только потом понимают, что 2% в день. Под 700% годовых. Они до получки 5–10 тысяч берут, а потом влезают в долги, с которыми не могут рассчитаться всю свою жизнь. Это ростовщичество породило государство», — подчеркнул лидер СР.

Миронов считает справедливым, если государство ликвидирует микрофинансовые организации, которые выдают россиянам «выгодные займы». Однако, по его мнению, правительству выгодно сохранить МФ.

«Кредитная амнистия — возможность растянуть срок возвращения кредита, возможно, уже без процентов. Микрофинансовые организации через коллекторов будут выбивать деньги даже при банкротстве. Их это не волнует. Людей терроризируют. Правопорядок делает вид, что этого не существует. Проблема в том, что покрываются черные коллекторы. Нужно запретить их деятельность», — считает председатель «Справедливой России».

Миронов назвал россиян законопослушными и подчеркнул, что рассчитывает на справедливость государства по отношению к гражданам.

«Люди у нас честные, работящие и сознательные, а вот то, что государство позволяет их грабить, это цинизм. Абсолютный. Нужно защищать людей», — заявил председатель СР.

Защитники микрофинансовых организаций говорят, что изначально МФО помогают жителям сел, небольших городов. Однако микрофинансовые организации заполнили все города, особенно миллионики.

«Смысла для существования микрофинансовых организаций нет. Мы считаем, что абсолютно легко их можно ликвидировать. Никаких потрясений не будет», — завершил председатель «Справедливой России».