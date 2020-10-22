Путин назвал главное условие силы государства

Основа силы государства заключается не в установлении тотального контроля и не в ущемлении гражданской активности, а в доверии его граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе форума "Валдай", пишет ТАСС.

Основа силы государства заключается не в установлении тотального контроля и не в ущемлении гражданской активности, а в доверии его граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе форума "Валдай", пишет ТАСС.

Российский лидер не исключил, что в отдаленной перспективе форму государства могут сменить другие виды социальной организации. Однако на данный момент роль и значение государства имеют ведущие позиции, убежден Путин.

"В отдаленной перспективе все может меняться ", — отметил он.

Кроме того, глава государства выразил уверенность, что настоящая демократия и гражданское общество не поддаются импорту в страну. Данные формы не могут быть продуктами деятельности других доброжелательных государств, даже если те якобы имеют благие намерения, отметил президент России.