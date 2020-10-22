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17:41   22 Октября 2020
Армия

ВС Азербайджана взяли под контроль несколько населенных пунктов в НКР

ВС Азербайджана взяли под контроль несколько населенных пунктов в НКР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с заявлением, в ходе которого рассказал об успехах Вооруженных сил страны.

Согласно тексту сообщения, войска Азербайджана взяли под контроль ряд населенных пунктов в Физулинском и Джабраильском районах в Карабахе.

Конфликт в Нагорном Карабахе резко обострился в конце сентября текущего года. Позже сторонам удалось согласовать мирный договор о полном прекращении огня в регионе в ходе трехсторонней встречи в Москве. Однако менее чем через сутки Баку и Ереван начали обвинять друг друга в нарушении режима тишины.

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#алиев #захват #нкр

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