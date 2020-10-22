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17:32   22 Октября 2020
Происшествия

Бизнесмена Быкова задержали по новому делу об убийстве

Бизнесмена Быкова задержали по новому делу об убийстве

Бизнесмена Анатолия Быкова, отпущенного под домашний арест, задержали по другому делу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката мужчины.

Правоохранители предполагают причастность Быкова к убийству бизнесмена Андрея Неколова. Подозреваемый находится в следственном изоляторе.

До этого адвокат Анатолия Быкова сообщал, что предпринимателя увели из СИЗО в неизвестном направлении после перевода под домашний арест.

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#суд #Анатолий Быков #Андрей Неколов

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