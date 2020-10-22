Бизнесмена Быкова задержали по новому делу об убийстве

Бизнесмена Анатолия Быкова, отпущенного под домашний арест, задержали по другому делу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката мужчины.

Бизнесмена Анатолия Быкова, отпущенного под домашний арест, задержали по другому делу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката мужчины.

Правоохранители предполагают причастность Быкова к убийству бизнесмена Андрея Неколова. Подозреваемый находится в следственном изоляторе.

До этого адвокат Анатолия Быкова сообщал, что предпринимателя увели из СИЗО в неизвестном направлении после перевода под домашний арест.