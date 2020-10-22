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17:29   22 Октября 2020
Экономика

Банк России намерен ограничить роль НПФ в инвестировании накоплений россиян

Банк России намерен ограничить роль НПФ в инвестировании накоплений россиян

Защитить будущие пенсии россиян Центробанк РФ планирует с помощью наложения ограничений на использование негосударственными пенсионными фондами (НПФ) накоплений россиян в качестве инвестиций, сообщает издание "Ведомости".

Ограничения регулятор применит к пенсионным резервам, куда входят накопительные пенсии, оказавшиеся в управлении НПФ до "заморозки" 2014 года, а также средства россиян, внесенные в рамках добровольного пенсионного страхования. Чтобы получить доход и увеличить накопления на счетах россиян, негосударственные фонды инвестируют деньги.

Введением новых нормативов регулятор ограничит вложения в бессрочные облигации, не предполагающие погашения, рассчитанные на долговечные купонные выплаты. Для данной категории ценных бумаг будет предусмотрен единый с акциями того же эмитента лимит. Кроме того, если отдельный выпуск облигаций будет низким, приобретение станет невозможным.

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#пенсия #инвестиции #цб #нпф

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