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17:26   22 Октября 2020
Происшествия

ФСБ обнародовала кадры задержания планировавшего взрыв в Москве боевика

ФСБ обнародовала кадры задержания планировавшего взрыв в Москве боевика

ФСБ опубликовала видео задержания террориста, который планировал устроить взрыв в Москве.

Сотрудники ФСБ предотвратили 22 октября теракт в одном из зданий органов власти. Они задержали уроженца Центральной Азии, который хранил в тайнике самодельное взрывное устройство. Ведомство опубликовало кадры со следственными действиями, в том числе на видео видно обыски, проведенные в доме террориста.

Источник: YouTube-канал "Интер Сторис".

Правоохранители возбудили уголовное дело в связи с задержанием террориста. Злоумышленником оказался мужчина 1999 года рождения, который планировал воевать на Ближнем Востоке.

Сотрудники ФСБ обнаружили во время обысков компоненты и инструкции для изготовления взрывчатки. Они также изъяли видеозапись присяги, которую дал задержанный международным террористам.

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