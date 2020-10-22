С 20 по 22 октября в Москве прошло ежегодное заседание дискуссионного клуба «Валдай».

В четверг, 22 октября, президент России Владимир Путин выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай». XVII ежегодное мероприятие началось два дня назад в Москве. Темой этого года стали уроки пандемии, а также была затронута новая повестка о том, как превратить мировой кризис в возможность. К дискуссии привлекли свыше 150 участников со всего мира.

Стоит добавить, что впервые публике открыли всю программу заседания. Коронавирус внес свои коррективы, а потому глава государства общался с участниками по видеосвязи.

«Политика Сегодня» собрала самые важные темы, которые затронул российский лидер в ходе своего выступления: коронавирус, взаимоотношения государства и гражданина, экологию и цифровое пространство.

О коронавирусе

Президент Владимир Путин подчеркнул, что эпидемия серьезно изменила повседневную жизнь каждого человека. Страны по всему миру вводят ограничения, отменяют массовые мероприятия. Непростым год стал даже для Валдайского клуба, отметил российский лидер.

«С помощью дистанционных технологий вы обсуждаете, спрашиваете, представляете оценки экспертов, противоположные взгляды. Это полезно, когда в мире так много вопросов, требующих своего ответа», — начал Путин.

Президент России заявил, что стране предстоит глубоко осмыслить, как эпидемия коронавирусной инфекции повлияла на настоящее и ближайшее будущее. В главу угла были поставлены жизнь и безопасность людей.

«Это был осознанный вызов. Если вспомнить демографические потери XX века, колоссальные, другого выхода не было, как сражаться за каждого человека. Сберечь здоровье и жизнь граждан», — сказал глава государства.

Вместе с тем коронавирус не отступил, а остается серьезной угрозой до сих пор, продолжил Владимир Путин. Более того, усиливается ощущение того, что мир стоит на пороге «кардинальных перемен и тектонических сдвигов».

«Как бы ни было трудно, мы вместе преодолеем все испытания. Бороться с коронавирусом, эффективно действовать в кризисных ситуациях может только дееспособное государство», — утверждает президент.

О государстве

Кроме того, президент Владимир Путин заявил, что сила государства заключается не в тотальном контроле или жестокости правоохранительных органов, не в ущемлении гражданской активности, а в доверии к нему со стороны граждан. По его словам, именно люди являются источником власти.

«Не только прийти на избирательный участок, а в готовности делегировать избранной власти широкие полномочия, видеть своих представителей. Но и строго спрашивать за исполнение обязанностей. Не имеет значение, как называется политический строй, политическая культура, традиции, взгляды. Пытаться копировать — абсолютно бессмысленно и вредно. Доверие — самая прочная основа для созидательной работы государства и общества», — утверждает глава государства.

Также Владимир Путин выразил уверенность в том, что настоящую демократию и гражданское общество невозможно импортировать.

«Завозные модели демократии — фикция, лишенная внутреннего содержания. У народа реально ничего не спрашивают, а руководители — не более чем вассалы. А за вассала все решает господин», — констатировал Путин.

О геополитике

Владимир Путин подчеркнул, что послевоенный мировой порядок был обеспечен тремя державами — СССР, США и Великобританией. Россию при этом кто-то пытался «списать со счетов», однако власти объективно оценивают свои возможности.

«Укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто ждет постепенного затухания России, нас в этом случае беспокоит только одно: как бы не простудиться на ваших похоронах», — заявил президент.

К позиции супердержавы идет Китай, в том же направлении двигается Германия, считает глава государства. При этом США уже вряд ли могут «претендовать на исключительность».

Об экологии

Владимир Путин призвал обратить общемировое внимание на ряд проблем: стабильность, безопасность, региональные конфликты, глобальное экономическое развитие, борьбу с бедностью. Однако именно экология стала тем вопросом общего характера, который затрагивает каждого.

«Многие читали в детстве Антуана де Сент-Экзюпери. Есть такое главное правило: встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу приведи в порядок свою планету. Мы должны заниматься этой скучной работой, если хотим обеспечить жизнь будущим поколениям. Нужно отказаться от неумеренного, ничем не ограниченного сверхпотребления в сторону рачительной и разумной достаточности», — призвал Путин.

По словам главы государства, природа стала крайне уязвимой перед человеческой деятельностью. А потому важно выстроить гармоничное отношение человека и природы. Изменение климата подталкивает к конкретным действиям.

«Это не сфера отвлеченных научных интересов. Таяние вечной мерзлоты. Ученые говорят, что в ближайшие десять лет этот процесс только увеличится. Это вызов для всего мира и человечества. Изменения могут нанести непоправимый ущерб. Для нас это актуально. Не хотим же мы, чтобы климат на Земле превратился в климат, как на Венере», — сказал Путин.

О киберпространстве

Помимо географических континентов также существует и цифровое пространство, которое стремительно развивается, отметил президент России. Вынужденные в связи с пандемией ограничения только стимулировали появление дистанционных электронных технологий.

«Коммуникация — всеобщее достояние. Киберпространство бесперебойно и безопасно. Это не просто вынужденные меры. Речь идет о новых формах организации труда, взаимодействия. Стечение обстоятельств ускорило эти процессы», — подчеркнул президент.

Однако есть и обратная сторона медали: рост угрозы всем цифровым системам, где нет общепринятых правил поведения.

Президент России Владимир Путин принимает участие в дискуссионном клубе «Валдай» каждый год. В прошлом году российский лидер выразил сомнение в том, что в ближайшее время может сложиться большое евразийское партнерство, а также сравнил современную дипломатию с «музыкой без фальши». Также глава России подчеркнул, что страна выступает за создание неделимой безопасности в мире, которая основана на широкой коллективной работе.