17:21 22 Октября 2020Общество
Малышева назвала три "суперпродукта" для лечения COVID-19
Осложнений при коронавирусе могут помочь избежать три продукта, которые должны постоянно находиться в рационе пациента. Об этом рассказала телеведущая и врач Елена Малышева.
Осложнений при коронавирусе могут помочь избежать три продукта, которые должны постоянно находиться в рационе пациента. Об этом рассказала телеведущая и врач Елена Малышева.
Нехватка витамина D может сказаться на течении коронавирусной инфекции у пациента, уточнила эксперт на своей странице в Instagram. В случае его дефицита заболевание может протекать в тяжелой форме.
Три "суперпродукта", которые всегда должны быть в рационе, помогут легче перенести коронавирусную инфекцию, уточнила Малышева. К ним относятся бразильских орех, сырые устрицы и печень трески.
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