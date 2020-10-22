Малышева назвала три "суперпродукта" для лечения COVID-19

Осложнений при коронавирусе могут помочь избежать три продукта, которые должны постоянно находиться в рационе пациента. Об этом рассказала телеведущая и врач Елена Малышева.

Осложнений при коронавирусе могут помочь избежать три продукта, которые должны постоянно находиться в рационе пациента. Об этом рассказала телеведущая и врач Елена Малышева.

Нехватка витамина D может сказаться на течении коронавирусной инфекции у пациента, уточнила эксперт на своей странице в Instagram. В случае его дефицита заболевание может протекать в тяжелой форме.

Три "суперпродукта", которые всегда должны быть в рационе, помогут легче перенести коронавирусную инфекцию, уточнила Малышева. К ним относятся бразильских орех, сырые устрицы и печень трески.

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