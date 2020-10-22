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17:21   22 Октября 2020
Происшествия

Суд сократил срок Ефремову до 7 лет 6 месяцев колонии общего режима

Суд сократил срок Ефремову до 7 лет 6 месяцев колонии общего режима

Мосгорсуд смягчил наказание актеру Михаилу Ефремову до семи с половиной лет колонии общего режима. Об этом сообщает РИА Новости.

Потерпевшие не намерены обжаловать приговор. Защита Ефремова собирается оспорить решение суда.

Изначально наказание составляло 8 лет колонии строгого режима. В своем последнем слове перед судом актер просил смягчить свой приговор, чтобы у него была возможность заниматься своей профессиональной деятельностью.

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#суд #авария #михаил ефремов

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