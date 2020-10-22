17:21 22 Октября 2020Происшествия
Суд сократил срок Ефремову до 7 лет 6 месяцев колонии общего режима
Мосгорсуд смягчил наказание актеру Михаилу Ефремову до семи с половиной лет колонии общего режима. Об этом сообщает РИА Новости.
Мосгорсуд смягчил наказание актеру Михаилу Ефремову до семи с половиной лет колонии общего режима. Об этом сообщает РИА Новости.
Потерпевшие не намерены обжаловать приговор. Защита Ефремова собирается оспорить решение суда.
Изначально наказание составляло 8 лет колонии строгого режима. В своем последнем слове перед судом актер просил смягчить свой приговор, чтобы у него была возможность заниматься своей профессиональной деятельностью.