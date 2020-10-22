Лукаш: к Украине относятся как к дворовой челяди, которую сейчас высекут

Украина при президентстве Владимира Зеленского окончательно лишилась остатков суверенитета и уважительного отношения со стороны других государств.

Украина при президентстве Владимира Зеленского окончательно лишилась остатков суверенитета и уважительного отношения со стороны других государств. Такое мнение высказала бывший министр юстиции страны Елена Лукаш, выступая в эфире интернет-канала «Эхо Киева».

«Почему он позволяет так делать? Это его выбор, это его зависимость, это его непонимание, это компромат какой-то — мне совершенно все равно», — предположила политик.

По словам экс-министра, мировое сообщество относится к Украине как плохой барин к дворовой челяди, которую в любой момент могут унизительно и безжалостно высечь на псарне. Лукаш хочет, чтобы такое отношение к стране прекратилось как можно быстрее.

«И я знаю, что если бы у человека была хоть капля совести, в случае наличия тяжелейших обстоятельств в виде компрометирующих материалов, он бы просто ушел в отставку, чтобы перестать быть разменной картой», – заявила Лукаш.

Ранее бывший заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин высказал предположение по поводу недавней встречи Зеленского с главой британской разведки в Лондоне. По его мнению, президенту Украины продемонстрировали «чемодан компромата». Это объясняет сговорчивость Зеленского, который согласился выполнять все выдвигаемые Западом требования, заключил Кузьмин.

Экс-министр Лукаш согласна с бывшим заместителем генпрокурора. Она предполагает, что президент Украины мог стать жертвой компромата если не на себя, то на кого-то из своего окружения.