США навязывают свою мораль российским пользователям Facebook

США с помощью Facebook и других ресурсов ведут инфовойну против РФ, а Россия противостоит "танкам" и "самолетам" своими "прутиками", сообщила правозащитник, доцент Московского университета имени С. Ю. Витте Галина Запорожцева, пишет Nation News.

США с помощью Facebook и других ресурсов ведут инфовойну против РФ, а Россия противостоит "танкам" и "самолетам" своими "прутиками", сообщила правозащитник, доцент Московского университета имени С. Ю. Витте Галина Запорожцева, пишет Nation News.

Талантливых специалистов, которые могли бы создать российские интернет-площадки не хуже американских, в России очень много, но без государственной поддержки это невозможно сделать, отметила специалист. За последнюю неделю американские соцсети отличились большим количеством блокировок в российском сегменте.

Также, например, блокируют каналы депутатов, председателя совета директоров газеты "Известия". Еще Facebook удалил 120 тыс. рекламных постов, которые, видимо, не совпадали с позицией Демократической партии США. Запорожцева отметила, что ее тоже несколько раз блокировали. США навязывают свою мораль, считает эксперт.

"США выделяют большие деньги из госбюджета на поддержку своих организаций, которые разбросаны по всем странам и ведут там подрывную работу", — рассказала правозащитница.

Должна быть государственная поддержка разработки своих противовесов Facebook и другим американским соцсетям и информационным ресурсам. Запорожцева считает, что в бюджете на следующий год должна быть статья "Информационная война", и по-другому сейчас нельзя.