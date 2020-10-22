Экономист оценил идею «кредитной амнистии» для россиян

По словам эксперта, это такая мера лишь отчасти снизит нагрузку с российской экономики.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил «простить» россиянам задолженности по кредитам. Парламентарий считает, что в стране необходимо ввести «кредитную амнистию». Из-за пандемии коронавируса долги россиян перед банками выросли: по состоянию на 1 октября 2020 года доля просроченной более чем на 90 дней задолженности по кредитным картам выросла до 8,5% (в августе этот показатель составлял 8,1%).

Граждане России погрязли в кредитах. Это самая настоящая кабала! Во время пандемии ситуация усугубилась. Возможен социальный взрыв. Выход – кредитная амнистия! У государства есть деньги, надо помочь гражданам, а не смотреть на происходящее со стороны. — Сергей Миронов (@mironov_ru) October 20, 2020

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» руководитель Русского Экономического Общества имени С.Ф. Шарапова, профессор Валентин Катасонов посоветовал обратиться к истории. Только так можно понять, как России нужно поступить сейчас, считает эксперт:

«После распада СССР сформировалось другое государство с другой экономикой. И эта экономика основана на кредитах и процентах, а значит она изначально несбалансированная. Можно сравнить с США, ведь там кредиты еще больше распространены, чем в России. Из-за этого американцы кончат плохо. Они строили эту экономическую башню долго, и если она обвалится, то мало никому не покажется».

Долговая модель экономики может привести государство к определенным достижениям, но в долгосрочной перспективе такая модель ненадежна. Идею «кредитной амнистии» экономист поддержал, однако добавил, что только ей ограничивать помощь россиянам в трудное время не стоит:

«Помимо этой кредитной амнистии я бы еще поставил вопрос о полной перестройке всей экономической модели в России. Современные деньги попадают в экономику в результате кредитов. Денежная масса, которой располагает экономика, равняется сумме выданных кредитов. А вот обязательства экономики перед банкирами – это уже сумма кредитов плюс процент. Поэтому у должников просто нет суммы, чтобы ее вернуть».

Эксперт сравнил кредитную амнистию с обезболивающим средством для больного пациента: она способна убрать неприятные ощущения, но не может излечить болезнь. Поэтому после списания долга российскую экономику нужно будет обязательно перестраивать, подытожил Катасонов.