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17:27   22 Октября 2020
Россия

Экономист оценил идею «кредитной амнистии» для россиян

Экономист оценил идею «кредитной амнистии» для россиян

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил «простить» россиянам задолженности по кредитам. Парламентарий считает, что в стране необходимо ввести «кредитную амнистию». Из-за пандемии коронавируса долги россиян перед банками выросли: по состоянию на 1 октября 2020 года доля просроченной более чем на 90 дней задолженности по кредитным картам выросла до 8,5% (в августе этот показатель составлял 8,1%).

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» руководитель Русского Экономического Общества имени С.Ф. Шарапова, профессор Валентин Катасонов посоветовал обратиться к истории. Только так можно понять, как России нужно поступить сейчас, считает эксперт:

«После распада СССР сформировалось другое государство с другой экономикой. И эта экономика основана на кредитах и процентах, а значит она изначально несбалансированная. Можно сравнить с США, ведь там кредиты еще больше распространены, чем в России. Из-за этого американцы кончат плохо. Они строили эту экономическую башню долго, и если она обвалится, то мало никому не покажется».

Экономист оценил идею «кредитной амнистии» для россиян

Долговая модель экономики может привести государство к определенным достижениям, но в долгосрочной перспективе такая модель ненадежна. Идею «кредитной амнистии» экономист поддержал, однако добавил, что только ей ограничивать помощь россиянам в трудное время не стоит:

«Помимо этой кредитной амнистии я бы еще поставил вопрос о полной перестройке всей экономической модели в России. Современные деньги попадают в экономику в результате кредитов. Денежная масса, которой располагает экономика, равняется сумме выданных кредитов. А вот обязательства экономики перед банкирами – это уже сумма кредитов плюс процент. Поэтому у должников просто нет суммы, чтобы ее вернуть».

Эксперт сравнил кредитную амнистию с обезболивающим средством для больного пациента: она способна убрать неприятные ощущения, но не может излечить болезнь. Поэтому после списания долга российскую экономику нужно будет обязательно перестраивать, подытожил Катасонов.

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#россия #экономика #амнистия #кредиты

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