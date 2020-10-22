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17:08   22 Октября 2020
Армия

ВОЗ призвала Ереван и Баку прекратить бои в НКР на фоне пандемии COVID-19

ВОЗ призвала Ереван и Баку прекратить бои в НКР на фоне пандемии COVID-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выступил с обращением к Еревану и Баку.

Согласно тексту сообщения, ВОЗ призывает стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить бои и не усугублять ситуацию с COVID-19 в регионе.

Конфликт в Нагорном Карабахе резко обострился в конце сентября текущего года. Позже сторонам удалось согласовать мирный договор о полном прекращении огня в регионе в ходе трехсторонней встречи в Москве. Однако менее чем через сутки Баку и Ереван начали обвинять друг друга в нарушении режима тишины.

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#ереван #баку #воз #COVID-19

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