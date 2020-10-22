17:08 22 Октября 2020Армия
ВОЗ призвала Ереван и Баку прекратить бои в НКР на фоне пандемии COVID-19
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выступил с обращением к Еревану и Баку.
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выступил с обращением к Еревану и Баку.
Согласно тексту сообщения, ВОЗ призывает стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить бои и не усугублять ситуацию с COVID-19 в регионе.
Конфликт в Нагорном Карабахе резко обострился в конце сентября текущего года. Позже сторонам удалось согласовать мирный договор о полном прекращении огня в регионе в ходе трехсторонней встречи в Москве. Однако менее чем через сутки Баку и Ереван начали обвинять друг друга в нарушении режима тишины.