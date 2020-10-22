Захарова ответила на голословные заявления США о российских хакерах

Заявления со стороны США о воздействии России в киберсфере являются бездоказательными, констатировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

Заявления со стороны США о воздействии России в киберсфере являются бездоказательными, констатировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

Мария Захарова высказалась по поводу голословных обвинений США против российских хакеров. Представитель МИД назвала их бездоказательными. Министерство юстиции США ранее выдвинуло обвинения против шести россиян, которые, предположительно, являются хакерами. Спикер также ответила на утверждения МИД Британии. Захарова опровергла британское заявление о причастности российских спецслужб к Олимпиаде в Токио, которую якобы попытались сорвать.