Кураев объяснил призыв папы римского узаконить союзы гомосексуалов

Богослов Андрей Кураев связывает высказывание понтифика в адрес ЛГБТ попыткой сделать общество терпимей и снизить число конфликтов.

Папа Франциск поддержал однополые гражданские союзы. Об этом понтифик заявил в интервью в преддверии премьеры документального фильма о себе на Римском кинофестивале. Об этом сообщает издание The Independent.

«Гомосексуалы имеют право быть в семье. Они — дети божьи. Никто не должен быть изгнан или несчастен из-за этого. У нас должен быть закон о гражданском союзе, чтобы они были защищены законом», — сказал папа в интервью.

Философ и богослов Андрей Кураев в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» выразил мнение, что Франциск призвал католическую церковь поумерить свой пыл в роли морального ориентира верующих.

«По сути говоря, этими словами папа римский соглашается с тем, что не все в церковном мире может быть подвластно его суду. Не только властному, но и моральному», — рассуждает Кураев.

Богослов также связывает лояльное высказывание понтифика в адрес ЛГБТ попыткой сделать общество терпимей и снизить число конфликтов. Как подчеркнул Кураев, принципиально важно, что глава католиков употребляет в отношении гомосексуалов термин «союз», не затрагивая традиционный институт семьи.

Что касается неприятия однополых союзов со стороны РПЦ, то Кураев полагает, что заявление папы не станет причиной раскола между христианами.

«Патриарх Кирилл, я думаю, никак официально протестовать против римского папы по этому вопросу не будет, а третьи и четвертые лица патриархии для внутреннего пользования, конечно, побухтят на тему того, что “мы — последняя надежда мира”», — сказал эксперт.

Напомним в одном из официальных документов Ватикана в 2003 года говорилось, что уважение церкви к гомосексуалам «никоим образом не может привести к одобрению гомосексуального поведения или юридическому признанию гомосексуальных союзов».