Россия обеспокоена возможным распространением терроризма в Карабахе

Министерство иностранных дел России обеспокоено возможным распространением терроризма в зоне конфликта на территории Нагорно-Карабахской Республики.

Министерство иностранных дел России обеспокоено возможным распространением терроризма в зоне конфликта на территории Нагорно-Карабахской Республики.

Россия выразила свою обеспокоенность возможным распространением террористов на территории Карабаха. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Российские военные эксперты контролируют вопрос участия иностранных радикалов в боевых действиях на территории Нагорно-Карабахской Республики, подчеркнула дипломат.