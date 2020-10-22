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16:57   22 Октября 2020
Происшествия

Михаил Ефремов пообещал бросить пить в суде

Михаил Ефремов пообещал бросить пить в суде

Актер Михаил Ефремов во время последнего слова пообещал побороть свое пристрастие к алкоголю. Об этом сообщает РИА Новости.

Он обратился к суду с просьбой дать такую возможность. Ефремов рассказал, что авария разделила его жизнь на две части. Актер признался, что плохо спит и думает о погибшем Сергее Захарове.

Ефремов заявил, что может перечислять средства в фонд памяти пострадавшего, если суд даст ему возможность работать по профессии.

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#суд #михаил ефремов #Сергей Захаров

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