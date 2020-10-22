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16:47   22 Октября 2020
Политика

"Путин сделал все": Мишустин об усилиях президента РФ в ответ на пандемию

"Путин сделал все": Мишустин об усилиях президента РФ в ответ на пандемию

Российский лидер Владимир Путин с первых дней пандемии сделал все для того, чтобы страна могла справиться с этим вызовом. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время церемонии вручения наград медработникам.

Путин во время пандемии оказывал помощь правительству и принимал стратегические решения, находясь в постоянном контакте с врачами, отметил Мишустин.

Также глава кабмина поблагодарил вице-премьера Правительства РФ Татьяну Голикову за руководство оперативным штабом и принятие стратегических решений. Премьер-министр отметил и работу главы Министерства здравоохранения Михаила Мурашко, который "в самое сложное время не спал".

Обращаясь к врачам на церемонии вручения государственных наград, Мишустин подчеркнул, что без их колоссального труда и самопожертвования все это было бы невозможно.

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