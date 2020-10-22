Объем несырьевого экспорта Москвы за год вырос на треть

Показатель экспорта несырьевого неэнергетического экспорта Москвы с января по август текущего года составил 21,52 млрд долларов, что на 27,9% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.

Показатель экспорта несырьевого неэнергетического экспорта Москвы с января по август текущего года составил 21,52 млрд долларов, что на 27,9% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.

В частности, экспорт агропромышленной продукции за указанный период составил 2,2 миллиарда долларов, увеличившись с прошлого года на 21,3%. Продажи за рубеж пищевой и перерабатывающей промышленности составили 0,4 млрд долларов, за год показатель вырос на 17%. Лидирующую позицию среди торговых партнеров Москвы заняла Великобритания, импорт составил 6,67 млрд долларов. Следующими идут США, Китай и Казахстан, отмечает издание "Вести Подмосковья".

Промышленный экспорт также вырос с 2019 года на 28,7%, до 19,31 млрд долларов. Наибольшей популярностью пользуется продукция химической промышленности, косметика и фармацевтика. Главными партнерами по торговле стали Великобритания, США, Белоруссия, Казахстан и Китай.