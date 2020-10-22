Академик РАН рассказал о росте коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ

Популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции у россиян на данный момент продолжает формироваться. Об этом сообщил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в интервью стопкоронавирус.рф.

Популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции у россиян на данный момент продолжает формироваться. Об этом сообщил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в интервью стопкоронавирус.рф.

Рано говорить об иммунной прослойке населения. Иммунитет у переболевших коронавирусом формируется на протяжении 1–1,5 месяца. Возникновение популяционного требует еще большего времени, уточнил специалист. Победить пандемию удастся, если 60–70% граждан будут иметь антитела к COVID-19. Повышенной заболеваемости можно избежать при 90%.

Академик РАН считает, что иммунитет к коронавирусу будет долгосрочным после прохождения вакцинации. При этом необходимость получать прививку от гриппа ежегодно обусловлена его высокой изменчивостью, чего нет у COVID-19.