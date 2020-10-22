Умерла звезда Купаловского театра Галина Толкачева

В возрасте 86 лет умерла народная артистка Белоруссии Галина Толкачева. Информацию об этом подтвердили в ее родном Купаловском театре изданию TUT.BY.

В возрасте 86 лет умерла народная артистка Белоруссии Галина Толкачева. Информацию об этом подтвердили в ее родном Купаловском театре изданию TUT.BY.

Белорусская актриса Галина Толкачева незадолго до смерти покинула стены родного театра, поскольку не могла работать. Из-за тяжелого состояния артистка почти не выходила в свет. О ее смерти стало известно в четверг, 22 октября. Информации о дате и месте прощания с белорусской любимицей пока нет.

Актриса многие годы была одной из главных звезд Купаловского театра. В августе, когда большая часть сотрудников покинула театр, она осталась в труппе.