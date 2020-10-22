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16:31   22 Октября 2020
Происшествия

Полиция эвакуирует вокзал во французском Лионе

Полиция эвакуирует вокзал во французском Лионе

Полиция французского города Лион проводит полную эвакуацию железнодорожного вокзала. Движение всех поездов приостановлено. Об этом сообщает в четверг французский телеканал BFM.

Сотрудники правоохранительных органов выводят с территории вокзала пассажиров и персонал. Вокзал закрыт на вход, а на табло появились надписи о задержке всех поездов на неопределенное время.

"Причина пока неизвестна", —уточнил телеканал.

Стоит отметить, что сотрудники правоохранительных органов установили вокруг вокзала периметр безопасности на большом расстоянии от здания.

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#франция #вокзал #лион

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