Полиция эвакуирует вокзал во французском Лионе

Полиция французского города Лион проводит полную эвакуацию железнодорожного вокзала. Движение всех поездов приостановлено. Об этом сообщает в четверг французский телеканал BFM.

Полиция французского города Лион проводит полную эвакуацию железнодорожного вокзала. Движение всех поездов приостановлено. Об этом сообщает в четверг французский телеканал BFM.

Сотрудники правоохранительных органов выводят с территории вокзала пассажиров и персонал. Вокзал закрыт на вход, а на табло появились надписи о задержке всех поездов на неопределенное время.

"Причина пока неизвестна", —уточнил телеканал.

Стоит отметить, что сотрудники правоохранительных органов установили вокруг вокзала периметр безопасности на большом расстоянии от здания.