Политолог оценил вероятность «майдана» в Молдавии после выборов президента

Страна 1 ноября выберет национального лидера. США, по данным СВР, попытаются разыграть молдавскую карту в свою пользу.

В Молдавии готовят очередную «цветную революцию» в случае переизбрания нынешнего президента республики Игоря Додона. Страна рискует стать следующей после Белоруссии и Киргизии, которую накроет волна нестабильности. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

По его словам, в Кишинев приедут специалисты по переворотам, спонсируемые Соединенными Штатами. Госдеп предписал американскому посольству в Ки­шиневе заранее настраивать оппозицию на массовые протесты с требованием аннулирования итогов голосования, сказал Нарышкин.

«Их [США] не устраивает действующий глава государства, Игорь Додон, поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией»

Президентские выборы в Молдавии назначены на 1 ноября.Кроме действующего лидера, на высший государственный пост претендуют еще семь кандидатов. Впрочем, реальную конкуренцию Додону может составить только Майя Санду — бывший премьер и один из лидеров прозападного блока ACUM в парламенте, которая намерена взять реванш за поражение во втором туре на выборах 2016 года.

Тогда ни Додон, ни Санду не получили более половины голосов в первом туре. Во втором Додона поддержали 48% пришедших на участки, его соперницу — 39%.

Санду возглавила правительство в 2019 году после того, как ACUM объединился с «Партией социалистов Молдавии». Лидеры ACUM смогли взять под свой контроль исполнительную власть, но в итоге спровоцировали в стране очередной политический кризис. Экс-премьер в обход парламента пыталась наделить себя правом выдвигать кандидатов на пост генпрокурора. Тогда депутаты объявили правительству вотум недоверия и отправили его в отставку.

Сейчас главный оппозиционный кандидат за две недели до выборов угрожает акциями протеста и называет возможную победу соперника результатом «массовых фальсификаций». Майданный сценарий развития событий вполне вероятен хотя бы поэтому, считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель.

Социологи по-разному оценивают шансы кандидатов. Так, согласно обнародованному 24 сентября опросу International Republican Institute, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за Санду проголосовали бы 20%, а за Додона — 18%.

Представленный 20 октября опрос компании CBS-AXA показал, что 17% респондентов готовы проголосовать за Додона и 13,3% за Санду, при этом отвечая на вопрос о том, кого из двух политиков они поддержат, если оба окажутся во втором туре, 25,9% опрошенных указали Додона и 29,2% — Санду.

По прогнозам эксперта, Додон победит в первом туре. Исход второго тура, скорее всего, тоже будет не в пользу Санду, считает Кандель.

«Додон — более сильный кандидат. Она [Санду] уже сейчас заявляет, что выборы будут сфальсифицированы. И понятно, почему. Она явно рассчитывает, что проиграет. А проиграть ей не хочется, нельзя, и спонсоры не позволяют. Потому вполне возможно, что они попытаются устроить "майдан"», — считает эксперт.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что США реализуют в Молдавии «революционный сценарий». По данным Москвы, Вашингтон настраивает оппозицию на митинги несогласных с итогами выборов, которые еще не состоялись.https://t.co/PI9IbgnQr6 pic.twitter.com/3Ut9niCFjm — Коммерсантъ (@kommersant) October 20, 2020

Ранее Додон заявил, что гражданам Молдавии, проживающим в Приднестровье, будут созданы все необходимые условия для участия в президентских выборах. На территории непризнанной республики будут открыты 42 избирательных участка. Ранее в Молдавии развернулась настоящая борьба за их количество, напомнил Кандель. Так, кандидат в президенты, второй лидер ACUM Андрей Нэстасе безуспешно пытался оспорить решение соответствующее решение ЦИК. По его мнению, участков для жителей Приднестровья должно быть меньше.

«Оппоненты Додона не хотят открытия участков в Приднестровье, потому что считают, что те проголосуют за действующего президента. На прошлых парламентских выборах за деньги сбежавшего олигарха Владимира Плахотнюка их подвозили на участки. Но они голосовали не за Додона, а за деньги, как говорится», — объясняет Кандель.

В мае этого года Додон не исключил, что именно Плахотнюк инспирировал антиправительственные бунты и стоял за созданием оппозиционной коалиции.

«Они [люди Плахотнюка] купили депутатов от разных партий. Сейчас мы пришли к той же ситуации. И я не исключаю, что кукловод тот же», — сетовал Додон.

Сценарий с подкупом избирателей на предстоящих выборах собеседник «Политики Сегодня» счел маловероятным. В условиях пандемии коронавируса большой активности на голосовании не будет, уверен эксперт. Скорее всего, жители непризнанной республики останутся дома.

В Молдавии президент избирается всеобщим голосованием на четырехлетний срок. Победителем выборов будет признан кандидат, набравший не менее половины голосов избирателей. В противном случае, через две недели проводится второй тур с участием двух лидеров первого голосования.