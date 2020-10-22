The Guardian: в президентскую гонку Байдена вмешался Обама

Бывший президент США поддержал соратника из Демократической партии.

В предвыборной гонке между кандидатами в президенты США решил поучаствовать бывший американский лидер Барак Обама. 22 октября 2020 года он выступил в штате Пенсильвания, чтобы поддержать своего сподвижника Джозефа Байдена (во время президентства Обамы Байден был главой его администрации).

Засучив рукава рубашки и надев черную маску с надписью «голосуйте» (Vote – англ.), Барак Обама обрушился с критикой на кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Бывший президент обвинил его в бездействии во время пандемии коронавируса, из-за которого погибло уже 222 157 американцев (по состоянию на 22 октября 2020 года).

«Спустя восемь месяцев после того, как эпидемия коронавируса началась в США, количество погибших снова начало расти по всей стране. Дональд Трамп не собирается защищать нас. Он не может даже предпринять элементарные шаги, чтобы защитить себя», — цитирует The Guardian речь Обамы.

44-й президент США назвал грядущие выборы (состоятся 3 ноября 2020 года) «самыми важными в жизни». Он попросил американцев поддержать Байдена так, чтобы Трамп не смог оспорить огромный перевес голосов избирателей в пользу кандидата от Демократической партии. По словам Обамы, то, что сделают жители США за следующие 13 дней (столько осталось до дня выборов), отразится на жизни страны в следующие десятилетия.

Бывший глава Белого дома назвал Трампа «бедным парнем» и заявил, что не чувствует участие республиканца в общественной жизни «обитателей» Пенсильвании. Обама упомянул и многочисленные опросы общественного мнения, которые в последнее время показывали сильный отрыв в пользу Байдена. По словам экс-президента, такие опросы не имеют большого значения.

«Меня не волнуют опросы общественного мнения. В прошлый раз [в 2016 году – прим. ред.] была целая куча таких опросов. Ничего не вышло, потому что целая куча людей осталась дома», — сообщил Обама.

Джо Байден, в свою очередь, получил от Обамы множество комплиментов. Последний назвал его «неряшливым парнем», у которого есть темперамент и опыт для того, чтобы управлять страной. Сравнивая команду демократа с нынешней администрацией Белого дома, Обама заверил жителей Пенсильвании, что Байден и его напарница Камала Харрис не будут игнорировать экспертов в области здравоохранения и разжигать расистские настроения в стране:

«С Джо [Байденом] и Камалой [Харрис] у руля вам не придется думать о сумасшедших вещах, которые они говорят каждый день. А это очень дорого стоит».

Обама также высмеял одержимость Дональда Трампа собственными телевизионными рейтингами. Республиканец управляет страной так, как будто участвует в реалити-шоу, возмутился бывший президент США:

«Но дело в том, что наша жизнь — не реалити-шоу. Это реальность. И всем нам пришлось столкнуться с последствиями того, что Дональд Трамп оказался неспособным серьезно относиться к своей работе».

Не обошлось и без недавнего скандала с найденными в Китае банковскими счетами кандидата от республиканцев. Напомним, журналисты The New York Times нашли у американского лидера банковский счет в Китае. Он принадлежит компании Trump International Hotels Management LLC и зарегистрирован на юридическое лицо, поэтому ранее не фигурировал в публичных финансовых отчетах главы Белого дома. Обама отметил, что такие факты в личной истории президента просто недопустимы.

Перед началом митинга Барак Обама также встретился с темнокожими выборными должностными лицами и общественными организаторами. В ходе круглого стола он призвал жителей Пенсильвании, особенно афроамериканцев, сходить на выборы 3 ноября и отдать голос за Джо Байдена. Экс-президент сказал, что понимает «стремление молодежи к апатии», но вопросы расового неравенства все же нужно решать путем выборов.

В заключение демократ сравнил выборы со спортивной тренировкой, обратив внимание, что никто не перестает ходить в зал после одного занятия. Для достижения результата нужна системность, подытожил экс-президент.

Пенсильвания является одним из трех традиционно демократических штатов востока США, где демократ Обама побеждал дважды по итогам подсчета голосов избирателей. Несмотря на это, в 2016 году здесь победил и республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата в свое время нанесли множество визитов в этот регион, проводя встречи со сторонниками.

Митинг Барака Обамы в Пенсильвании стал первым из нескольких встреч экс-президента с американцами в преддверии выборов. По последним результатам опросов, Джо Байден опережает Дональда Трамп более чем на 10% голосов избирателей.

По состоянию на 15 октября 2020 года, кандидата от Демократической партии США поддерживает 54% американцев, а кандидата от Республиканской партии — всего 43%.