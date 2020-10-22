Депутат ГД Красов: Россия не планирует вводить войска в Карабах

Вмешательство России в нагорнокарабахский конфликт не планируется. Об этом, как сообщило РИА Новости, заявил первый зампред думского комитета по обороне Андрей Красов.

Вмешательство России в нагорнокарабахский конфликт не планируется. Об этом, как сообщило РИА Новости, заявил первый зампред думского комитета по обороне Андрей Красов.

Комитет Государственной думы по обороне и Министерство обороны РФ согласовали позицию по поводу введения российских войск в Нагорный Карабах. Вооруженные силы РФ не будут отправлены в зону конфликта. Андрей Красов подчеркнул, что первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, заявивший о возможности десантной операции в НКР, не был уполномочен делать какие-либо официальные комментарии по этому поводу.