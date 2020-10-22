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16:24   22 Октября 2020
Общество

Власти Петербурга проработали обновленные правила размещения вывесок

Власти Петербурга проработали обновленные правила размещения вывесок

Новые правила размещения информационных конструкций созданы при участии представителей общественности и бизнеса. Об этом говорится на сайте администрации Петербурга.

Постановление правительства о внесении изменений в Правила благоустройства Санкт-Петербурга подписал глава города Александр Беглов. Согласно тексту документа, допустимым является использование динамической смены изображения на отдельно стоящих элементах наружных данных. С полным перечнем нововведений можно ознакомиться на сайте Смольного.

Северо-Западный институт управления РАНХиГС обнародовал рейтинг самых влиятельных политиков Петербурга. Первое место в нем занял губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов.

Жителей Петербурга не будут пускать в общественный транспорт и такси без масок. Об этом сообщает телеканал "360".

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#петербург #беглов #вывески

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