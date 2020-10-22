Лавров рассказал о неготовности Запада к взаимоуважительному диалогу

Ряд западных стран не готов наладить диалог с другими участниками межгосударственного общения, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

Ряд западных стран не готов наладить диалог с другими участниками межгосударственного общения, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

Глава МИД РФ обратился к участникам Академического форума БРИКС по видеосвязи. Министр обратил внимание на мировые угрозы, которым можно противостоять только общими усилиями. По словам Лаврова, не все разделяют такое мнение. Ряд стран Запада во главе с США не готов наладить взаимоуважительный диалог с другими представителями международного общения, отметил политик.

Сергей Лавров пришел к выводу, что эти государства всеми способами сдерживают развитие новых мировых центров. Министр напомнил об односторонних санкциях, которые широко применяются как инструмент недобросовестного соперничества.