Профсоюзы призвали повысить прожиточный минимум

Потребительская корзина не соответствует современным требованиям здорового питания, отметили в ФНПР.

Департамент социально-трудовых отношений и социального партнерства Федерации независимых профсоюзов РФ учел рациональные нормы потребления еды, которые соответствуют современным требованиям здорового питания, и рассчитал стоимость продуктового набора.

По информации ФНПР, цены на продукты в действующей потребительской корзине на 1 862 рубля меньше, чем должны быть. Согласно расчетам, во втором квартале 2020 года среднемесячная стоимость продуктового набора должна равняться 7 260 рублям.

Рекомендации Минздрава РФ, в соответствии с приказом № 614 от августа 2016 года, разработали, чтобы укрепить здоровье россиян. В документе говорится, что гражданам РФ нужны хлеб, овощи, фрукты, молоко, яйца и мясо. Однако, по мнению профсоюзов, сейчас объем продуктового набора не соответствует рекомендациям, озвученным в приказе ведомства.

Это и не удивительно, поскольку закон «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» приняли еще в 2012 году. Теперь, восемь лет спустя, ее объем не соответствует реальности и современным требованиям здорового питания. При этом, согласно закону, потребительскую корзину должны устанавливать раз в пять лет, но с 2012 года ничего не изменилось.

«В Федерации независимых профсоюзов России пришли к заключению, что величина потребительской корзины с учетом рациональных норм потребления составила бы на сегодняшний день 14 436 рублей, а прожиточный минимум (ПМ) для трудоспособного населения — 16 256 рублей», — отметили в ФНПР.

В сентябре 2020 года Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило новый подход к расчету как прожиточного минимума, так и МРОТ. Ведомство предложило определить ПМ частью медианного среднедушевого дохода россиян, а не статистической стоимостью потребительской корзины.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России оценила методику Минтруда РФ. Секретарь ФНПР Олег Соколов назвал двояким предложение ведомства отказаться от действующей системы и перейти к общемировому стандарту.

По его словам, министерство не обсудило инновацию с социальными партнерами, а они бы подсказали, что инициатива имеет несколько проблем, например, методическую. Сейчас медианную зарплату рассчитывают раз в два года в рамках выборочного обследования Федеральной службы государственной статистики.

Такое обследование провели в апреле 2019 года, соответственно, следующее состоится только в 2021-ом. Получается, если методика Минтруда РФ заработает, тогда МРОТ заморозится на два года. Выход — поменять методику Росстата и проводить выборочное обследование раз в квартал, что мало реально, поскольку потребуются дополнительные деньги.

Также в предложении ведомства есть содержательная проблема, продолжил Соколов. Например, не понятно, какой именно процент от медианного дохода или зарплаты используют, чтобы установить МРОТ и ПМ. Ведь нужно понимать, что доход и заработная плата отличаются.

«Если считать от дохода, тогда МРОТ вырастет незначительно, что не правильно. Мы считаем, что рост МРОТ должен быть более высокими темпами, для того чтобы обеспечить рост реальных доходов и реальной заработной платы населения», — добавлял секретарь ФНПР.

Олег Соколов напомнил о сокращении реальных располагаемых доходов россиян в связи с ростом налогов и коммунальных платежей, штрафов, поэтому предложил еще раз детально обсудить инициативу министерства.