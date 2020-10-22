«Люди государевы». Что изменят президентские поправки для прокуроров в РФ

Госдума одобрила поправки в федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», внесенные Владимиром Путиным, в заключительном чтении.

В четверг, 22 октября, Госдума приняла в третьем — заключительном — чтении президентские поправки в федеральный закон «О прокуратуре РФ» в связи с изменениями в Конституции.

Ровно месяц назад, 22 сентября, корректировки в закон внес российский лидер Владимир Путин наряду с другими законопроектами, как, например, о Конституционном суде или правительстве страны. Последние в минувшую среду успешно прошли второе чтение.

«Политика Сегодня» объясняет, что теперь изменится в единой федеральной системе, которая надзирает за соблюдением Конституции и исполнением законов, прав и свобод человека и гражданина, а также занимается уголовным преследованием в соответствии с полномочиями.

#Заседание: Генпрокурор, его заместители, прокуроры субъектов Федерации и приравненные к ним будут назначаться на должность Президентом после консультаций с Советом Федерации, а освобождаться от должности — Президентом. pic.twitter.com/jtRkNW1xtE — Государственная Дума (@dumagovru) October 22, 2020

О назначении прокуроров

Согласно первой поправке, изменяется порядок назначения генеральных прокуроров России. Теперь определить на должность генпрокурора, его заместителей, прокуроров субъектов РФ и приравненных к ним президент сможет только после совещания с Советом Федерации. При этом освободить их от должности глава государства сможет самостоятельно.

В свою очередь, Совет Федерации обязан письменно проинформировать президента РФ о своем решении. На это у верхней палаты парламента есть неделя. Такой же срок отводится на консультации по заместителю генпрокурора, а по прокурорам субъектов РФ времени на обсуждение больше — десять дней.

Стоит добавить, что раньше прокуроры субъектов РФ назначались президентом по представлению генпрокурора, который, в свою очередь, советовался с властями региона.

Как рассказал корреспонденту «Политики Сегодня» член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, такая поправка еще раз подтвердит, что полномочия парламента РФ, в частности Совета Федерации, значительно расширились.

«Если у Совета Федерации появятся возражения, то президент может и кадровые вопросы пересмотреть. Теперь не перед фактом будут ставить высший законодательный орган, а после уже консультации с Советом Федерации. И это не для галочки принято. Не формальная поправка, а серьезная существенная поправка, которая распределяет полномочия, наделяя ими парламент», — объяснил Лысаков.

О суверенитете

Также в документе закрепляется, что решения межгосударственных органов, которые противоречат Конституции страны, не будут подлежать исполнению. При этом отмечается, что деятельность прокуратуры осуществляется, в том числе, и в соответствии с международными договорами РФ.

По словам Лысакова, разговоры о введении такого положения ведутся уже не первый год. Интересы национальной безопасности России могут быть обеспечены только в том случае, если все противоречия будут устранены.

«Это фундаментальная вещь, которая имеет место в ряде стран, мы здесь не оригинальны. Никто не будет ущемлять интересы государства и выполнять международные обязательства, если это наносит им вред. Если международные документы, даже уже подписанные, противоречат на данный момент национальным интересам страны и главному закону, то Конституция имеет главенствующее положение, это абсолютно правильно», — не сомневается политик.

О двойном гражданстве

Кроме того, согласно поправкам, работникам прокуратуры теперь запрещено иметь двойное гражданство либо вид на жительство. В случае прекращения российского гражданства или приобретения иностранного, равно как и получения вида на жительство, сотрудник должен уведомить руководство в течение пяти дней.

По заверению собеседника агентства, в прежнем созыве Госдумы им была предложена иная поправка. Она включала в себя и запрет иметь денежные счета заграницей, а также имущество. Вместе с тем президентские изменения имущество не затронули, поскольку это могло бы ущемить права должностных лиц.

«Запрет на двойное гражданство, в первую очередь, должен касаться прокуроров, поскольку это люди государевы, они должны твердо стоять на ногах на родной земле, не имея зависимости. Двойное гражданство предполагает выполнение определенных обязательств перед другой страной. Это вступает в противоречие с должностными обязанностями — в этом есть конфликт интересов. Вполне логично, что вопрос для прокуроров должен быть закрыт», — рассуждает член Комитета ГД по госстроительству и законодательству.

Об «иных» прокурорах

Обновленный документ раскрывает заложенное в Конституции понятие «иные прокуроры». Они претендуют на замещение должности, где предусмотрено присвоение классных высших чинов прокурорских работников или воинских званий высших офицеров, или ее замещают. Такие категории прокуроров назначаются на должность и освобождаются от нее президентом по предоставлению генпрокурора.

В следующий вторник, 27 октября, Госдума в заключительном чтении обсудит поправки в закон «О Конституционном суде РФ». В тот же день нижняя палата парламента может принять законопроект о правительстве РФ. Об этом журналистам сообщил глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.