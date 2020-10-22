Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, взял слово в суде.

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, взял слово в суде. По его словам, на него оказывалось давление, из-за чего он и отказался от признания вины.

Ефремов заявил, что адвокат Эльман Пашаев вынудил его отказаться от своих слов.

"Он появился на второй день после аварии, как снег на голову. Сам позвонил моему директору. А далее убедил меня отказаться от признания вины, обещал добиться оправдательного приговора", — заявил Ефремов.

По словам актера, он рассчитывал на особый порядок рассмотрения его дела и намеревался признать вину, чтобы получить меньший срок. Тем временем Эльман Пашаев от его имени "заявлял странные вещи". Также Ефремов отметил, что несколько раз требовал от адвоката не позволять себе оскорбительных речей в отношении потерпевших.

Актер признал, что пошел на поводу у адвоката, оставался дома и не следил за развитием событий. Общался Ефремов только с Пашаевым.