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16:14   22 Октября 2020
Происшествия

В Москве предотвращен теракт

В Москве предотвращен теракт

Сотрудники ФСБ задержали уроженца Центральной Азии, планировавшего совершение теракта в Московском регионе, передает ТАСС.

Задержанный 21-летний молодой человек собирался устроить взрыв в одном из зданий органов власти. Указания ему давали международные террористы. После осуществления плана он хотел отправиться на Ближний Восток и принять участие в боевых действиях.

Злоумышленник оборудовал тайник, в котором были найдены и изъяты компоненты СВУ.

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