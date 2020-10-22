16:14 22 Октября 2020Происшествия
В Москве предотвращен теракт
Сотрудники ФСБ задержали уроженца Центральной Азии, планировавшего совершение теракта в Московском регионе, передает ТАСС.
Сотрудники ФСБ задержали уроженца Центральной Азии, планировавшего совершение теракта в Московском регионе, передает ТАСС.
Задержанный 21-летний молодой человек собирался устроить взрыв в одном из зданий органов власти. Указания ему давали международные террористы. После осуществления плана он хотел отправиться на Ближний Восток и принять участие в боевых действиях.
Злоумышленник оборудовал тайник, в котором были найдены и изъяты компоненты СВУ.