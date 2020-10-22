В Москве предотвращен теракт

Сотрудники ФСБ задержали уроженца Центральной Азии, планировавшего совершение теракта в Московском регионе, передает ТАСС.

Сотрудники ФСБ задержали уроженца Центральной Азии, планировавшего совершение теракта в Московском регионе, передает ТАСС.

Задержанный 21-летний молодой человек собирался устроить взрыв в одном из зданий органов власти. Указания ему давали международные террористы. После осуществления плана он хотел отправиться на Ближний Восток и принять участие в боевых действиях.

Злоумышленник оборудовал тайник, в котором были найдены и изъяты компоненты СВУ.