Депутата Мосгордумы Шереметьева приговорили к четырем годам условно

Депутата Мосгордумы Олега Шереметьева признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Депутата Мосгордумы Олега Шереметьева признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Его приговорили к четырем годам условно в Замоскворецком суде.

По версии СК, Шереметьев присвоил 2 миллиона рублей из бюджета. Он ввел в заблуждение своего помощника, которого якобы премировал "за особо важные и сложные задания". Деньги Шереметьев забирал себе, рассказывая, что они пойдут для сотрудников, работающих на общественных началах.