Адвокат Ефремова попросил условное наказание для артиста

Адвокат артиста Михаила Ефремова Владимир Васильев попросил Мосгорсуд снизить наказание актеру до четырех лет условно, передает ТАСС.

Адвокат артиста Михаила Ефремова Владимир Васильев попросил Мосгорсуд снизить наказание актеру до четырех лет условно, передает ТАСС.

Второй адвокат подсудимого Петр Хархорин попросил изменить наказание Ефремову до такого, которое позволит освободить актера из-под заключения. Защитники артиста считают, что в деле присутствуют смягчающие обстоятельства, позволяющие смягчить наказание осужденному. Хархорин заявил о наличии четырех человек на иждивении у Ефремова.

Суд Москвы рассматривает 22 октября жалобы на приговор артисту. Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова против смягчения наказания актеру, несмотря на полученные от него компенсации, сообщил адвокат Александр Добровинский.