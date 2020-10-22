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15:52   22 Октября 2020
Политика

ПАСЕ решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Молдавии

ПАСЕ решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Молдавии

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) решила не направлять наблюдателей на президентские выборы в Молдавию. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что такое решение было принято из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.

"ПАСЕ отказывается от планов делегировать миссии наблюдателей", — цитирует агентство заявление парламентской ассамблеи.

Ранее Центральная избирательная комиссия Молдавии выдала аккредитацию наблюдателям примерно от двадцати стран. На пост президента на предстоящих выборах баллотируются восемь кандидатов. Фаворитом эксперты считают Игоря Додона.

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