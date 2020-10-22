Ресторатор рассудил Россию и Украину в вопросе принадлежности борща

Знаток национальной кухни рассказал, откуда взялась легенда о том, что борщ – это украинское национальное блюдо.

Украина решила побороться за принадлежность борща. Министерство культуры страны с подачи 33-летнего киевского повара Евгения Клопотенко подготовила запрос в ЮНЕСКО, требуя внести знаменитое блюдо в список культурного наследия Украины. Газета The Washington Post (WP) отмечает, что борщ уже давно стал причиной для раздора между украинскими и российскими поварами.

В простоте этого блюда, как отмечают авторы публикации, заключается символическое значение для разных народов:

«Кастрюля борща, медленно кипящая на плите в долгие зимние месяцы, — это главный опора жизни по всей Восточной Европе. Это краеугольный камень концепции дома и очага в регионе».

Впервые Украина решительно заявила о своих правах на борщ в 2014 году, сразу после того, как полуостров Крым вернулся в состав РФ. С того момента украинские повара стали намного острее реагировать, когда кто-либо называет суп «российским блюдом». В частности, такой случай произошел в 2019 году. Тогда борщ признали российским на уровне Министерства иностранных дел России.

A timeless classic! #Borsch is one of Russia's most famous & beloved #dishes & a symbol of traditional cuisine???????????????????????????? "There's a theory that the name "borsch" originated from the Russian borschevik (hogweed), which in ancient Rus was used to make soups."#Delicious #yummy pic.twitter.com/KjAKRkEsOS — Russia ???????? (@Russia) May 30, 2019

«Россия подтасовывает факты, все как обычно. Они хотят присвоить борщ, но он не их», — заявил Клопотенко в беседе с WP.

Для того чтобы ЮНЕСКО приступила к рассмотрению «борщевого вопроса», Министерство культуры Украины должно признать этот суп «нематериальным культурным наследием». Клопотенко подошел к задаче творчески: он с командой единомышленников посетил 26 регионов Украины и собрал всевозможные рецепты борща, которые люди передавали из поколения в поколение.

Накопленные материалы, в том числе фотографии и личные записи украинцев, команда Клопотенко передала в Минкульт. Чтобы министры смогли по достоинству оценить вкус традиционного блюда, повар предусмотрительно передал в учреждение пять литров борща. Теперь украинские власти планируют передать все документы ЮНЕСКО в 2021 году.

На то, чтобы рассмотреть заявку украинского ведомства и выяснить правду спорном вопросе, ЮНЕСКО может потратить несколько лет. В беседе с «Политикой Сегодня» лидер группы «Машина Времени» и экс-ведущий кулинарной программы «Смак» Андрей Макаревич посетовал, что Киев тратит время на разрешение подобных споров.

«Мое мнение такое: пусть это [принадлежность борща — прим. ред.] будет самой большой проблемой как Украины, так и России. Существуют сотни видов борща. Есть украинский, есть и российский. А откуда выросли ноги у этого блюда – это сейчас установить очень трудно. <…> Чего добиваются украинцы – непонятно. Они что, собираются запретить его готовить в России что ли? Пусть считают, что борщ украинский. Мне от этого ни горячо, ни холодно», — заявил музыкант.

Председатель Фонда сохранения русской кухни «Русская поварня», автор книг о русской национальной кухне Максим Сырников объяснил «Политике Сегодня», что Украина даже не входит в первую тройку стран, которые могут претендовать на звание «родины борща». Ресторатор рассказал, откуда возникла легенда о борще с салом, как о традиционном украинском блюде:

«Берем книгу Василия Левшина "Русская поварня" 1816 года. Там сказано, что помимо традиционного русского борща есть и еще одна разновидность: борщ по-малороссийски. Он отличался от других тем, что в него добавляли немного свиного сала. Вот во всех следующих поваренных книгах этот аспект сохранился, а спустя время остальные рецепты померкли на фоне именно этого вида борща. Его стали считать украинским, вот и вся история. Я еще не говорю о том, что само слово "борщ" встречается еще в русской книге "Домострой" (XVI век – прим. ред.)».

По словам Сырникова, за несколько сотен лет появилось множество «модификаций» этого свекольного супа: в некоторые борщи добавляли вино и даже груши. Однако до сих пор хозяйки почти во всех регионах России готовят настоящий русский борщ, который Украина хочет присвоить себе.

«Даже если взять любую советскую поваренную книгу, то там будет сказано "борщ украинский". Так стали называть вместо "малороссийского", хотя к Украине он никакого отношения не имеет. Так что все это расследование со стороны киевских поваров не стоит внимания. К кулинарии это вообще не имеет никакого отношения. Это просто очередные политические игры», — заключил кулинарный эксперт.

Аналогичное кулинарное противостояние идет уже много лет между Израилем и Ливаном. Повара пытаются перегнать друг друга в приготовлении самой большой порции хумуса. Это блюдо готовится из отварного нута (турецкий горох), оливкового масла и специй. В 2010 году повара из израильской деревни Абу-Гош приготовили четыре тонны хумуса и попали в Книгу рекордов Гиннесса.