Сотни чувашей поддержали осужденного актера Ефремова

Рассмотрение жалоб на приговор артисту Михаилу Ефремову проходило в апелляционном корпусе Мосгорсуда 22 октября. В ходе заседания судей попросили принять к сведению обращение от 300 представителей чувашского народа, составленное в защиту кинозвезды.

Рассмотрение жалоб на приговор артисту Михаилу Ефремову проходило в апелляционном корпусе Мосгорсуда 22 октября. В ходе заседания судей попросили принять к сведению обращение от 300 представителей чувашского народа, составленное в защиту кинозвезды.

В письме утверждается, что прапрадед осужденного на восемь лет артиста был видным культурным деятелем. Предок Ефремова открыл в Чувашии более 300 школ, чем внес большой вклад в образование местного населения. Адвокат Владимир Васильев попросил суд приобщить к материалам дела осужденного артиста обращение от общественной организации из Ульяновска.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ, за вождение в нетрезвом состоянии, повлекшее за собой гибель человека. Артиста на три года лишили водительских прав, приговорили к восьми годам заключения в колонии общего режима и обязали выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП Захарова.